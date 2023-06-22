Жена владельца батискафа "Титан" является праправнучкой семьи, погибшей на "Титанике"

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Жена президента и основателя американской компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, который в данный момент находится на батискафе "Титан", является праправнучкой пары, чью историю любви показал режиссер Джеймс Кэмерон в фильме "Титаник". Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным из архивных записей, Венди Раш – это праправнучка магната Исидора Штрауса и его жены Иды, которые были самыми богатыми пассажирами "Титаника".

Отмечается, что после трагедии, произошедшей с круизным лайнером, женщина не хотела садиться в спасательную шлюпку без своего мужа, они прожили вместе в браке около 40 лет.

Художественную версию произошедшего с семьей Штраусов отразил Кэмерон, который в своем фильме создал кадр с пожилой парой, лежащей в постели, когда вода уже заливает каюту, добавили в издании.

Батискаф "Титан", совершающий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь 19 июня. Компания OceanGate Expedition подтвердила, что глубоководный автономный аппарат принадлежит ей.

В СМИ отмечали, что на борту батискафа могли находиться основатель компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа судна, вышел на связь. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.



Спасательная операция по поиску батискафа "Титан" пока не принесла результатов