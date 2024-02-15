Режим контртеррористической операции ввели в приграничном с Украиной районе Белоруссии

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в граничащем с Украиной Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, сообщается в телеграм-канале районного Исполкома.

"Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", – уточнили в комитете, ссылаясь на УКГБ республики по региону.

По данным издания "Sputnik Беларусь", режим КТО ввели из-за проводимых учений. При этом, по данным белорусских журналистов, никаких ограничений на въезд или выезд из района нет.

Ранее начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявлял, что Минск будет рассматривать нападение на своих союзников как вторжение противника на свою территорию.

До этого лидер страны Александр Лукашенко поблагодарил спикера ГД РФ Вячеслава Володина за поддержку белорусских проектов в ОДКБ.