Иран пригрозил заблокировать транзит нефти из Персидского залива

5 июля, 08:32
Фото: ТАСС/Zuma/Morteza Nikoubazl
Иран готов перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США продолжат санкционную политику. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари.
В собственности Ирана находится стратегически важный Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Является единственным морским путем, позволяющим экспортировать газ и нефть, добываемые в странах Персидского залива, в Японию, США и страны Западной Европы, передает "Газета.ру".
"Мир нуждается в этой нефти", – заявил Исмаил Коусари, добавив, что США "дорого заплатят" за свои враждебные действия.
В начале мая этого года Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана. В госдепе США объявили, что цель Вашингтона – свести на нет продажу иранской нефти. Президент США убедил короля Саудовской Аравии нарастить добычу нефти до 2 миллионов баррелей.
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе своего обращения к народу по национальному телевидению пообещал при необходимости поставить США "на колени".
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