Спецборт МЧС с медиками и психологами прибыл в Крым

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Самолет ИЛ-76 МЧС России, на борту которого находятся медики и психологи для работы с родственниками погибших и пострадавшими при нападении на керчинский политехнический колледж, прибыл в Крым, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.

"Сегодня в 19:00 в аэропорт Симферополя прибыл самолет ИЛ-76 МЧС России с группой психологов и медицинскими специалистами для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Керчи, всего 29 специалистов", – говорится в сообщении.

17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Специалисты нашли в колледже взрывное устройство. После взрыва началась стрельба.

Как установили правоохранители, стрельбу устроил студент четвертого курса колледжа – 18-летний Владислав Росляков.

Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи со взрывом открыт телефон Горячей линии 8 (3652) 55-09-05. В Крыму объявлен трехдневный траур. СК РФ переквалифицировал дело о ЧП в Керчи из статьи "Теракт" на статью об убийстве общеопасным способом.