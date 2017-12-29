Путин упростил валютный контроль физических лиц

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Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, смягчающий нормы валютного законодательства.

Изменения коснутся перечня разрешенных случаев зачисления денег на открытые за границей счета физлиц–резидентов, сообщает "Газета.ру".

В частности, к таким случаям будет относиться зачисление денег от продажи транспорта и недвижимости, зарегистрированных на территории одной из стран–членов Организации экономического сотрудничества и развития, присоединившихся к соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией.

Отмечается, что вклад физлица-резидента должен быть открыт в банке на территории того же государства.

Кроме того, физлица должны уведомить налоговые органы о наличии счетов в банках за границей и предоставить отчет о движении денежных средств. Это касается тех, кто находится за рубежом в течение года более 183 дней.

Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.