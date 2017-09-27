СМИ сообщили об отставке главы Дагестана

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает РБК. По данным издания, его экстренно вызвали в Кремль, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.
Отмечается, что для главы республики такая новость была неожиданной, и он рассчитывал доработать до конца. Относительно того, кто может временно исполнять его обязанности, Абдулатипов сказал, что пожеланий у него нет, говорится в сообщении.
При этом накануне источники РБК опровергали информацию о возможной отставке Абдулатипова, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились.
Также сообщается, что глава Дагестана сейчас находится в двухнедельном отпуске. И, по словам источника РБК, если бы отставка готовилась, то Абдулатипов был бы в курсе, и в отпуск вряд ли уехал бы.
Дагестан Рамазан Абдулатипов возглавил в 2013 году.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду объявил о своей отставке. Ранее пост по собственному желанию покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин. За ним последовал глава Нижегородской области Валерий Шанцев.
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