СМИ сообщили об отставке главы Дагестана

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает РБК. По данным издания, его экстренно вызвали в Кремль, где предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

Отмечается, что для главы республики такая новость была неожиданной, и он рассчитывал доработать до конца. Относительно того, кто может временно исполнять его обязанности, Абдулатипов сказал, что пожеланий у него нет, говорится в сообщении.

При этом накануне источники РБК опровергали информацию о возможной отставке Абдулатипова, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились.

Также сообщается, что глава Дагестана сейчас находится в двухнедельном отпуске. И, по словам источника РБК, если бы отста​вка готовилась, то Абдулатипов был бы в курсе, и в отпуск вряд ли уехал бы.

Дагестан Рамазан Абдулатипов возглавил в 2013 году.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в среду объявил о своей отставке. Ранее пост по собственному желанию покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин. За ним последовал глава Нижегородской области Валерий Шанцев.