В Москве появится улица Эльдара Рязанова – Собянин

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В память о кинорежиссере, сценаристе, поэте и драматурге Эльдаре Рязанове в Москве появится улица, названная его именем. Это следует из постановления, принятом на президиуме правительства Москвы.

Имя Рязанова будет носить проектируемый проезд № 6021, расположенный между улицей Обручева и улицей Новаторов на юго-западе столицы. Рядом расположен "Киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был режиссер.

Кроме того, скверу, расположенному вблизи пересечения улиц Житная и Большая Полянка – между зданиями школы № 627 и Университета Российского Инновационного Образования, присвоено название сквер Аргентинской Республики. Недалеко отсюда находится здание посольства Аргентины в РФ. В сентябре 2017 года в Буэнос-Айресе открыли площадь Российской Федерации, а рядом с ней находится торгпредство России в Аргентине и строится новый посольский комплекс.

В память о советской разведчице и писателе Зое Воскресенской проектируемому проезду № 1285, расположенному между Беговой улицей и 1-м Боткинским проездом, дали название улица Зои Воскресенской.

Появилась также улица Генерала Яковлева в память о военачальнике, участнике советско-финской и Великой Отечественной войн. Именем генерала назвали проектируемый проезд № 109, расположенный между улицами Авиамоторная и Пруд Ключики.

Именем начальника отделения Управления "В" ("Вымпел") Центра специального назначения ФСБ России подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении заложников во время теракта в Беслане, назвали проектируемый проезд №№ 6719 и 6721, расположенный между улицей ЦНИИМЭ и Кутузовским шоссе. За мужество и героизм Разумовскому посмертно присвоили звание Героя РФ.

В память о выдающемся географе, музееведе Дмитрии Анучине его имя присвоили проектируемому проезду № 421, расположенному между проспектом Вернадского и Ленинским проспектом и пролегающему параллельно этим двум магистралям.

Появится в Москве и улица Архитектора Белопольского в память о народном архитекторе СССР Якове Белопольском. Такое название присвоили проектируемому проезду № 6085, расположенному между улицами Миклухо-Маклая и Бутлерова. Белопольский – один из авторов проектов планировки и застройки юго-запада Москвы, Фрунзенской набережной, зданий цирка на проспекте Вернадского, РУДН.

Скверу, расположенному между улицами Большая Бутовская и Старонародная, присвоили название сквер Конструктора Симонова. Таким образом почтили память конструктора стрелкового оружия Сергея Симонова.

В память о военачальнике генерал-полковнике Павле Артемьевиче Артемьеве его именем назвали проектируемый проезд № 227, расположенный между Новодачным и Дмитровским шоссе.

В честь художника Степана Эрьзе его именем назвали проектируемый проезд № 948, расположенный между улицами Староникольская и Новостроевская – недалеко от железнодорожной станции "Щербинка". В Щербинке находится Международный фонд искусств имени Эрьзи. В 2015 году на фасаде дома 3 по 2-й Песчаной улице, где с 1953 по 1959 годы находилась мастерская скульптора, установили мемориальную доску.

И наконец, строящейся конечной станции Московского метрополитена Калининско-Солнцевской линии, присвоено официальное наименование "Рассказовка". Связано это с ее расположением – станция находится в непосредственной близости от одноименной деревни.