Песков опроверг сообщения о запрете на выезд мужчин из РФ с 9 января

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Информация о якобы запрете на выезд лиц мужского пола из России с 9 января является "уткой" и диверсией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отмечается, что подобные сообщения о запрете ранее распространяло главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее поступила информация, что группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение инициативу, согласно которой в РФ будет предусмотрено введение уголовной ответственности за помощь и содействие диверсионной деятельности.

Из предлагаемого законопроекта следует, что действия диверсионного характера могут быть приравнены к террористической деятельности. По мнению депутатов, такие действия несут в себе цель нарушить экономическую стабильность и обороноспособность государства.

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