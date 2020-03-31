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Москва 24

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Культура

15:20

Драматурга Леонида Зорина похоронят 3 апреля

утраты культура

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Драматурга Леонида Зорина похоронят 3 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал сын писателя, церемония прощания и похороны будут закрытыми – только для членов семьи.

Леонид Зорин ушел из жизни в ночь на 31 марта в возрасте 95 лет. У него остановилось сердце.

Русский драматург Леонид Зорин выпустил первую книгу в девять лет. Стихи юного автора понравились Максиму Горькому, и он написал о нем в статье "Мальчик", которую напечатали в газете "Правда".

В 17 лет Зорин стал членом Союза писателей. В числе наиболее известных пьес Зорина – "Варшавская мелодия" (1967), "Декабристы" (1967), "Царская охота" (1974), "Покровские ворота" (1974), "Медная бабушка" (1975), "Карнавал" (1981) и многие другие.

Его пьесы ставили такие режиссеры, как Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский. В кино Зорин как сценарист работал с Эльдаром Рязановым ("Человек ниоткуда", 1962), Александром Аловым и Владимиром Наумовым ("Мир входящему", 1961 и "Закон", 1989), Сергеем Микаэляном ("Гроссмейстер", 1974), Виталием Мельниковым ("Царская охота", 1990).

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