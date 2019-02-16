Умер актер Бруно Ганц

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В Швейцарии на 78-ом году жизни скончался актер Бруно Ганц. Зрителям он известен по фильмам "Небо над Берлином" (1987), "Чтец" (2008), "Дом, который построил Джек" (2018). Об этом сообщает немецкая ежедневная газета Die Welt со ссылкой на менеджера артиста.

Актер умер в ночь на 16 февраля своем доме в Цюрихе. О причинах смерти не сообщается.

Ганц родился 22 марта 1941 года. Впервые снялся в кино в возрасте 19 лет, в 1960 году; дебют состоялся в фильме "Господин с черным арбузом" режиссера Карла Зутера, где актер сыграл камердинера. Широкую известность он получил в 1970-1980 годах. В ленте "Бункер" он сыграл Адольфа Гитлера. За эту роль он получил награду Европейской киноакадемии.