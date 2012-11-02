Мария Кириленко снялась с турнира чемпионов в Софии

Российская теннисистка Мария Кириленко снялась с турнира чемпионов, проходящего в Софии. Спортсменка испытывает проблемы с горлом, которые не позволяют ей выступить в полную силу.

О своем решении Кириленко объявила после поражения от Надежды Петровой в трех сетах (6:3, 6:7, 3:6), сообщает "Интерфакс".

"Очень жаль, что я досрочно завершаю турнир. Для меня было честью играть здесь. Хочу поблагодарить организаторов за то, что они дали мне wild card и предоставили шанс выступить в Софии", - отметила Кириленко.

Напомним, что российская теннисистка провела довольно удачный сезон. На олимпийском теннисном турнире Кириленко заняла четвертое место, остановившись в шаге от медалей. В полуфинале она уступила своей соотечественнице Марии Шараповой, а в поединке за третьей место - Виктории Азаренко из Белоруссии.

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