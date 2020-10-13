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Туризм

17:49

Греция до 25 октября продлила разрешение на въезд граждан России

туризм

Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey

Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян до 25 октября, сообщает газета Nea.

Отмечается, что квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю.

Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели. Затем решение продлили до 5 октября.

Ранее Греция запрашивала возобновление сообщения с тремя городами – Афинами, Салониками и Ираклионом. Ожидалось, что полеты будут выполнять "Аэрофлот" и S7, а также греческие авиакомпании Aegean Airlines и Ellinair.

Также указывается, что ведутся переговоры по восстановлению авиасообщения с Кубой, Доминиканой и Мексикой. Тем не менее окончательное решение остается за российскими властями.

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