Мальта снимет ограничения к 1 июня и будет платить туристам по 200 евро

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Власти Мальты летом будут выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня.

Как заявил министр туризма страны Клейтон Бартоло, таким образом страна хочет оживить туристическую отрасль. Также он представил план, согласно которому большинство ограничений по коронавирусу на Мальте отменят к 1 июня.

Выплаты получат туристы, которые забронируют отели на лето. По 200 евро предназначено за номер в пятизвездочном отеле. В четырехзвездочном — по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице — по 100 евро, передает Reuters.

"Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", – пояснил министр.

Бонусы увеличат на 10 процентов, если гость выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо. Отмечается, что туристический сектор генерирует более четверти экономики островного государства.