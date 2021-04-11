Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

06:12

Мальта снимет ограничения к 1 июня и будет платить туристам по 200 евро

туризм за рубежом

Фото: TASS/UIG/Ian Murray

Власти Мальты летом будут выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня.

Как заявил министр туризма страны Клейтон Бартоло, таким образом страна хочет оживить туристическую отрасль. Также он представил план, согласно которому большинство ограничений по коронавирусу на Мальте отменят к 1 июня.

Выплаты получат туристы, которые забронируют отели на лето. По 200 евро предназначено за номер в пятизвездочном отеле. В четырехзвездочном — по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице — по 100 евро, передает Reuters.

"Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", – пояснил министр.

Бонусы увеличат на 10 процентов, если гость выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо. Отмечается, что туристический сектор генерирует более четверти экономики островного государства.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать