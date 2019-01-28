Royal Flight подала заявку на запуск прямого рейса из Москвы в Тайбэй

Заявку на запуск с 25 мая прямого авиарейса между Москвой и Тайбэем подала российская чартерная авиакомпания Royal Flight, передает РИА Новости.
Ожидается, что рейс будет осуществляться один раз в неделю самолетом Boeing 767-300 на 300 мест. Время в полете около 10 часов. Из Москвы самолет будет вылетать каждую пятницу в 22:30.
Инициатива Royal Flight продиктована решением властей Тайваня предоставить россиянам безвизовый въезд на срок до 14 дней в период с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.
В зависимости от результата эксперимента примут решение, целесообразно ли продлять действие безвизового режима.
Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" объявили об открытии регулярных рейсов из Жуковского в Париж. Полеты в самую романтичную европейскую столицу будут выполняться три раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Из Жуковского самолет вылетает в 10:45, обратный рейс из Парижа – в 14:45.
Билеты можно купить на сайте перевозчика, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. К оплате доступны бонусы программы "Крылья".
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