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04:46

"Уральские авиалинии" объявили об открытии регулярных рейсов из Жуковского в Париж

транспорт

04:46

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 апреля открывает регулярный рейс в Париж из международного аэропорта Жуковский, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, полеты в самую романтичную европейскую столицу будут выполняться три раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Жуковского самолет вылетает в 10:45, обратный рейс из Парижа – в 14:45.

Билеты можно купить на сайте перевозчика, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. К оплате доступны бонусы программы "Крылья".

Ранее сообщалось, что билеты на рейсы российских авиакомпаний подорожали на внутренних линиях в среднем на 5–9%. Это связано с ростом НДС в начале 2019 года.

Пассажиры в этой ситуации постепенно пересаживаются на рейсы лоукостера "Победа", расширяющего свою маршрутную сеть.

транспорт

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