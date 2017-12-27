Детские автобусы в России оснастят "мигалками" с 2018 года

27 декабря, 09:24
Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев
Автобусы с детьми начнут оснащать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Требования утвердили в правительстве, изменения будут действовать с 1 июля 2018 года.
Это необходимо для уменьшения риска ДТП при перевозке групп детей. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории "D". Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке детей, сообщает "Российская газета".
Меры направлены на исправление ситуации с участившимися случаями аварий, когда пострадавшими становятся дети. 23 декабря в Москве произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 16 детей и шесть сопровождающих. Транспортное средство врезалось в столб, пострадало семеро детей.
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