Детские автобусы в России оснастят "мигалками" с 2018 года

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Автобусы с детьми начнут оснащать проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Требования утвердили в правительстве, изменения будут действовать с 1 июля 2018 года.

Это необходимо для уменьшения риска ДТП при перевозке групп детей. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории "D". Он должен составлять не менее года непосредственно перед допуском к перевозке детей, сообщает "Российская газета".

Меры направлены на исправление ситуации с участившимися случаями аварий, когда пострадавшими становятся дети. 23 декабря в Москве произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 16 детей и шесть сопровождающих. Транспортное средство врезалось в столб, пострадало семеро детей.