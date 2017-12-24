Число пострадавших при ДТП с участием автобуса с детьми увеличилось

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Число пострадавших при столкновении автобуса, перевозившего детей, со столбом увеличилось до десяти человек, сообщает РИА Новости.

Среди пострадавших семеро детей. Их всех госпитализировали с различными травмами. Полиция начала проверку.

ДТП произошло в субботу около 11:00 в районе дома 20 по улице Нижние Мневники. В автобусе ехали 16 детей и шесть сопровождающих. Они направлялись из района Южного Бутово в ТЦ "Авиапарк" на новогоднее мероприятие.

По словам очевидца, автобус занесло из-за гололеда. Пострадали также другие машины. Автобус пытался уйти от столкновения и затормозить, но ему это не удалось. Дети были пристегнуты.