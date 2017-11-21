На МЦК увеличен интервал движения против часовой стрелки

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По техническим причинам увеличен интервал движения между поездами МЦК против часовой стрелки.

Для приведения интервала в норму к выходу на линию выйдут два резервных состава, сообщает пресс-служба МЦК в Telegram.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы восстановить штатный режим максимально быстро.

Московское центральное кольцо – новый вид городского общественного транспорта, который интегрирован с метро. Его запуск помог значительно разгрузить ветки метро и центральные вокзалы столицы.

На МЦК 31 станция, на шести есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений Московской железной дороги.