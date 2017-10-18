Поезда МЦК перевезли рекордное число пассажиров 17 октября

Фото:портал Москва 24/Александр Авилов

Поезда Московского центрального кольца установили новый рекорд 17 октября.

"Ласточки" перевезли 426 тысяч пассажиров, сообщается на официальном канале Московского метрополитена в Telegram. Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 11 октября. В этот день горожане проехали по МЦК 423 460 раз.

В прошлом месяце в поездах МЦК проехали 10 миллионов пассажиров. С начала года услугами проезда на кольце воспользовались более 78 миллионов пассажиров, а с момента запуска движения – более 105 миллионов.

Первые "Ласточки" с новой компоновкой №45 и 46 запустили в декабре прошлого года. В настоящий момент на МЦК курсируют 26 поездов. В 2018 году власти планируют сократить интервал между поездами до четырех минут. Ожидается, что это поможет увеличить пассажиропоток еще на 30 процентов.