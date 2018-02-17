17 февраля 2018, 14:18Город
Поезд "Ласточка" столкнулся с автобусом в Ленинградской области
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Поезд "Ласточка" столкнулся с автобусом 17 февраля в Ленинградской области на перегоне Зеленогорск - Рощино, передает телеканал Москва 24. По предварительным данным, два пассажира автобуса получили травмы.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что столкновение произошло из-за попытки водителя проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в автобусе не было иностранных туристов. Авария произошла.
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