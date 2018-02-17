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17 февраля 2018, 14:18

Город

Поезд "Ласточка" столкнулся с автобусом в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Поезд "Ласточка" столкнулся с автобусом 17 февраля в Ленинградской области на перегоне Зеленогорск - Рощино, передает телеканал Москва 24. По предварительным данным, два пассажира автобуса получили травмы.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что столкновение произошло из-за попытки водителя проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в автобусе не было иностранных туристов. Авария произошла.

транспорт ДТП
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