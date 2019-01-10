Поезда на синей ветке метро ввели в график после инцидента с пассажиром

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Поезда на Арбатско-Покровской линии метро ввели в график после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график", − сказано в сообщении.

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии (3) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 января 2019 г.

Ранее в пресс-службе Московского метрополитене сообщили, что поезда на синей ветке следуют с увеличенными интервалами. Это произошло из-за инцидента с пассажиром, уточнили в подземке.