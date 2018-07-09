Более 380 маломобильным болельщикам помогли сотрудники ЦОМП с начала ЧМ-2018

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Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена сопроводили более 380 болельщиков на инвалидных колясках с начала чемпионата мира по футболу. 80 процентов из них – иностранцы. Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Чаще всего к сотрудникам обращаются граждане Аргентины, Исландии, Польши и Бельгии – они просят помочь добраться до стадионов, где проходят матчи. Сотрудники ЦОМП провожают маломобильных пассажиров как по всему маршруту следования по метро, так и доводят до стадионов, где проходят игры", – сообщил Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.
На стадионах болельщиков сопровождают волонтеры оргкомитета "Россия-2018".
Ранее сообщалось, что в период ЧМ-2018 будет работать свыше 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП. Сотрудники центра могут пояснить, какой маршрут лучше выбрать, чтобы добраться до достопримечательностей и стадионов. В этом году для повышения доступности метро закупили десять новых гусеничных подъемников, которые позволят инспекторам перевозить пассажиров на инвалидных креслах по лестницам в подземке.
В феврале 2018 года в столичном метро появилось 10 новых гусеничных подъемников для маломобильных пассажиров. С их помощью люди в инвалидных креслах смогут пользоваться лестницами и перемещаться по платформам. Чтобы получить услугу, необходимо предварительно оформить заявку.
В 2017 году инспекторы ЦОМП помогли почти 1,5 тысячи пассажиров на инвалидных креслах. Это в семь раз больше показателя 2016 года. Предполагается, что закупленные подъемники позволят в 2018 году увеличить это число еще на 50 процентов.
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