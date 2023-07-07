Поезда на Казанском направлении МЖД задерживаются из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Казанском направлении поезда Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданиями из-за грозы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Из-за прохождения грозового фронта поезда Казанского направления, преимущественно дальних маршрутов, следуют в сторону Москвы и области с отставанием от графика"", – говорится в сообщении.

В настоящее время МЖД принимает необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее москвичей предупредили о грозе, дожде и порывах ветра в ночь на субботу, 8 июля. Отмечалось, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра. Позднее его продлили до полудня 8 июля.

Желтый уровень погодной опасности продлили в столице до полудня 8 июля