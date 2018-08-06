Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание нескольких электричек Белорусского направления Московской железной дороги изменится с 8 по 31 августа. Это связано с развитием инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Как пояснили представители железной дороги, на остановочном пункте Рабочий поселок пройдут работы по строительству трех новых платформ. Они необходимы для организации ускоренного движения электричек на участке Москва – Одинцово и Москва – Усово, пояснили в МЖД. Во время строительства из расписания уберут ряд пригородных поездов на участках Москва – Одинцово, Голицыно – Можайск, а также Голицыно – Бородино и Москва – Усово. Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменят время отправления и число остановок в пути.

В пресс-службе дороги уточнили, что строительство будут вести в ночное время – с 23:00 до 5:30. Это позволит максимально сохранить расписание электричек, к которому привыкли пассажиры, отметили в МЖД.

Узнать об изменениях в расписании можно на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".