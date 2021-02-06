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Датчик неисправности сработал на борту самолета Москва – Астрахань. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.

По информации ТАСС, 5 февраля в 22:48 на борту воздушного судна сработал датчик неисправности передней стойки шасси.

"Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета", – рассказал источник.

Отмечается, что перед посадкой самолет сделал три круга. В общей сложности лайнер летел около часа.

Посадка прошла в штатном режиме. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Накануне самолет Ил-114-300 прервал испытательный полет и совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Во время полета у судна сработал датчик температуры масла одного из двигателей.