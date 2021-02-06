Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Jan Woitas
Датчик неисправности сработал на борту самолета Москва – Астрахань. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.
По информации ТАСС, 5 февраля в 22:48 на борту воздушного судна сработал датчик неисправности передней стойки шасси.
"Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета", – рассказал источник.
Отмечается, что перед посадкой самолет сделал три круга. В общей сложности лайнер летел около часа.
Посадка прошла в штатном режиме. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Накануне самолет Ил-114-300 прервал испытательный полет и совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Во время полета у судна сработал датчик температуры масла одного из двигателей.