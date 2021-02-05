Ил-114 штатно сел в Жуковском после срабатывания датчика одного из двигателей

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Ростех"

Самолет Ил-114-300 прервал испытательный полет и совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщает "Интерфакс".

Во время полета сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Следуя инструкции, экипаж решил посадить самолет. Посадка прошла штатно.

Ил-114 – турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный в 80-х годах XX века в КБ Ильюшина. Его первый полет состоялся 29 марта 1990 года.

Ранее в подмосковной деревне Федоровское совершил жесткую посадку дельтаплан. Пострадавший пилот госпитализирован.

До этого в селе Богучаны Красноярского края вертолет при взлете зацепил здание. По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.