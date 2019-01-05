В АМПП напомнили об изменениях тарифа на эвакуацию машин

С 1 января 2019 года в Москве изменилась стоимость эвакуации автомобилей, которые нарушили правила парковки. Об этом сообщил "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. с 1 января составляет 3200 рублей (ранее – 3000), категории В с мощностью двигателя свыше 80 л. с. до 250 л. с. – 5200 рублей (ранее – 5000), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей - 7400 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составляет 49 тысяч 200 рублей", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на АМПП.
Цена за сутки хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 520 рублей, категории В и D разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, остается неизменной на уровне тысячи рублей, категории D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2200 рублей.
Оплатить перемещение и хранение транспортного средства можно в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые сразу оплачивают перемещение и хранение, продолжит действовать скидка 25 процентов.
Тариф скорректирован с учетом инфляции. Он не менялся 5 лет. За это время увеличились затраты на топливо и на ремонт эвакуаторов.
Какие тарифы на парковку действуют в новом году в Москве
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