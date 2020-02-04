Автоэксперт прокомментировал 50% скидку на большинство штрафов в проекте нового КоАП

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 оценил возможное введение 50% скидки на большинство штрафов в проекте нового КоАП.

По его словам, данные послабления можно воспринимать, как "скидки на накидки на сомнительных распродажах".

"Сначала нам говорят, насколько хотят повысить штрафы в новом КоАП, и мы возмущаемся этому факту, так как это, мягко говоря, не коррелирует с доходами населения и глобально не борется со злостными нарушителями. А теперь просто послабления делают", – подчеркнул эксперт.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Сказать, что скидки – это плохо, нельзя. Наверное это хорошо, но еще раз – это "скидка от накидки".

При этом, Хайцеэр добавил, что сейчас водители, получившие штраф, стараются пользоваться этой привилегией, чтобы оплатить все в срок и получить 50-процентную скидку.

"При этом мы знаем бесконечное количество злостных нарушителей, которые вовсе не оплачивают эти штрафы, стараются сделать так, чтобы они сгорели, и продолжают нарушать день за днем. Что-то другое нужно другое менять в законе, чтобы злостные нарушители были выявлены и соответственно наказаны", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее в пресс-службе Минюста рассказали, что, согласно проекту нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), более половины штрафов можно будет оплатить со скидкой в 50%. Таким образом, общее число правонарушений на которых будет распространяться дисконт, вырастет в восемь раз.

Всего проект документа подразумевает 1666 составов административных правонарушений, из которых скидка будет действовать более чем на тысячу нарушений. Сейчас в КоАП 50% скидка распространяется лишь на некоторые нарушения закона в области дорожного движения. По данным Минюста, возможность частичной оплаты штрафа предусмотрена лишь в 7% всех составов правонарушений.

30 января Минюст РФ разместил проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нем, в частности, говорится об ужесточении наказания для водителей, нарушивших правила дорожного движения. Например, за отказ от медосвидетельствования придется заплатить 40 тысяч рублей, а штрафы за превышение скорости увеличатся в шесть раз – до трех тысяч (за превышение на 20–40 километров в час).

За превышение скорости на 40–60 километров в час – до четырех тысяч, вместо 1,5 тысячи, если более чем на 60 километров в час можно будет лишиться пяти тысяч рублей или же прав на срок до шести месяцев. Предполагается, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года.