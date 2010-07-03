Парковку возле "Гоголь-центра" ограничили на время реконструкции ж/д путей

Фото: Телеканал Москва 24
Парковку возле "Гоголь-центра" временно ограничили на период реконструкции железнодорожных путей. Как сообщило Агентство "Москва", на участке установлены особые знаки, а также закрашена парковочная разметка.
"Сейчас на улице Казакова, где расположен театр "Гоголь-центр", ведутся строительные работы, связанные с реконструкцией железнодорожных путей для пригородного сообщения, работы ведутся по контрактам с ОАО "РЖД". Парковка на время проведения работ ограничена", – заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
В учреждении сообщили, что в районе дома 8 ликвидировали 12 парковочных мест, два места для инвалидов переместили. Кроме того, организована отдельная зона для стоянки такси.
"Это временные неудобства. Рекомендуем обращать внимание на временные знаки. По окончании работ на ж/д инфраструктуре РЖД количество пригородных поездов для пассажиров Московской области и Москвы будет увеличено почти в два раза", – добавили в пресс-службе ЦОДД.
31 октября стало известно, что возле "Гоголь-центра" стали чаще увозить неправильно припаркованные машины и выписывать штрафы водителям. Одним из первых пострадавших от новой разметки стал актер Максим Виторган.
"Знак стоял один. Дальше по улице находится тупик, так для того, чтобы увидеть знак, надо было доехать до конца тупика, развернуться, и тогда появляется шанс узнать, что стоянка запрещена. Однако на сегодняшний день ситуацию изменили – поставили кучу знаков", – заявил артист.
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