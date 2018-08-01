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Москва 24

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1 августа, 07:17

Переразметка на улице Митинская помогла устранить регулярный затор у перекрестка

транспорт

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Затор перед перекрестком на пересечении 1-го Митинского переулка, улиц Митинская и Барышиха удалось устранить в результате переразметки, передает Агентство "Москва".
Как сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, новая разметка на улице Митинская помогла ликвидировать затор перед перекрестком даже в часы пик.

Раньше пересечение трех улиц было одним из самых сложных участков в Митино.

Повышенный спрос на улицу Митинскую имеет несколько причин, объяснил Ликсутов. Во-первых, это дублер перегруженного Пятницкого шоссе. Во-вторых, 1-й Митинский переулок – это кратчайший и удобный путь в Митино из Путилково и Тушино. В-третьих, на этом отрезке разрешены все транспортные направления, в том числе левые повороты со всех сторон. Здесь же находятся четыре длинных пешеходных перехода.

"С каждой стороны в зоне перекрестка добавили по одной полосе – теперь здесь по четыре полосы. ..Едущие прямо могут не перестраиваться, это нужно делать только поворачивающим направо и налево. В результате, транспорт проезжает перекресток за один цикл светофора (две минуты), редко – за два цикла (три-четыре минуты)", – заключил заместитель мэра столицы.

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