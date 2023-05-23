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15:41

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Москва онлайн покажет открытие 27-го Российского интернет форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

24 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть дискуссионную панель "Построение технологического лидерства" на открытии 27-го Российского интернет форума.

Перед собравшимися выступят:

  • генеральный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев;
  • директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников;
  • генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко;
  • директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев;
  • генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев;
  • директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента компании "Яндекс" Борис Омельницкий;
  • заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев;
  • арт-директор студии Артемия Лебедева и один из создателей нейросети "Николай Иронов" Сергей Кулинкович;
  • директор юридического департамента ООО "Европейская медиагруппа" Дмитрий Григорьев.

Российский интернет форус уже много лет является площадкой для презентаций достижений IT-отрасли и обмена опытом в сфере технологий и экономики.

Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

технологииМосква онлайн

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