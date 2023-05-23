15:41События
Москва онлайн покажет открытие 27-го Российского интернет форума
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
24 мая зрители Москвы онлайн смогут увидеть дискуссионную панель "Построение технологического лидерства" на открытии 27-го Российского интернет форума.
Перед собравшимися выступят:
- генеральный директор ЦИАН Дмитрий Григорьев;
- директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников;
- генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко;
- директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев;
- генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев;
- директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента компании "Яндекс" Борис Омельницкий;
- заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев;
- арт-директор студии Артемия Лебедева и один из создателей нейросети "Николай Иронов" Сергей Кулинкович;
- директор юридического департамента ООО "Европейская медиагруппа" Дмитрий Григорьев.
Российский интернет форус уже много лет является площадкой для презентаций достижений IT-отрасли и обмена опытом в сфере технологий и экономики.
Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.