17 сентября 2018, 21:21Происшествия
Суд арестовал 200 миллионов рублей фигуранта дела о хищении в "Роскосмосе"
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бабушкинский суд Москвы арестовал 200 миллионов рублей, принадлежащих фигуранту уголовного дела о хищении в "Роскосмосе" Игорю Третьякову. Об этом сообщил сам обвиняемый на заседании суда, где решался вопрос о продлении ему срока ареста.
"Следствием арестованы мои денежные средства, порядка 200 миллионов рублей", - сказал он, передает ТАСС.
Также суд продлил арест обвиняемому до 19 октября.
"Третьяков может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей или иным способом помешать расследованию. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершенного группой лиц. Следствием также учтен особо крупный ущерб, причиненный Третьяковым", – заявил следователь на заседании. Прокурор в полном объеме поддержал ходатайство следователя.
В деле о хищении − три фигуранта: Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".
Ходатайство о продлении ареста Лемешевскому назначено к рассмотрению в 14:00 19 сентября, Аверьяновой - в 14:00 18 сентября.