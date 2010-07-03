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17:11

Мамаеву и Кокорину просят продлить арест на полгода

суды

17:11

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Фото: агентство Москва/ Никеричев Андрей

Прокуратура попросила продлить арест футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и двум другим фигурантам уголовного дела о драках в центре столице на полгода. Об этом Агентству "Москва" сообщил адвокат Вячеслав Барик.

"Прокуратура заявила ходатайство о продлении обвиняемым срока ареста на шесть месяцев ", – заявил Барик.

В свою очередь, защита подозреваемых попросила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру. Судья Елена Абрамова примет решение по обоим ходатайствам в среду, 3 апреля.

8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя известной телеведущей, а позднее спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". На скамье подсудимых также находятся брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и детский тренер Александр Протасовицкий.

В Пресненском суде началось предварительное заседание по делу Мамаева и Кокорина

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суды

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