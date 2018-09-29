Кабмин предложил профинансировать достройку нового здания Третьяковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около четырех миллиардов рублей могут выделить на завершение строительства нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Выплаты произведут в течение двух лет, следует из пакета документов с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

В 2019 году расходы увеличат на 2 495 миллиона рублей, в 2020 году – на 1 524,8 миллиона рублей, сказано в документах.

Новый музейный корпус высотой в четыре-пять этажей позволит увеличить экспозиционные площади галереи. В нем появятся залы под выставки площадью около девяти тысяч квадратных метров.

Там же планируется разместить хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения.

Существующий и новый корпус соединят пешеходной галерей. Строительство здания началось в 2014 году, в нем участвовали семь архитектурных бюро. Объект возводится за счет федерального бюджета.