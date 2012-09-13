В Подмосковье появятся семь заводов по переработке древесины

Власти Московской области начинают финансирование семи заводов по переработке и утилизации древесины, которые планируется построить в регионе.

"Приступили к созданию на территории области семи предприятий по переработке лесных отходов. Думаю, что сегодня мы дадим старт финансированию строительства этих предприятий", - сообщил 13 сентября губернатор Подмосковья Сергей Шойгу.

В июле 2012 года губернатор поручил уже определить места постройки заводов, сообщает РИА Новости.

Тогда Шойгу отметил, что в лесах Подмосковья много проблем. В их числе - вредители, болезни и захламленность. Чтобы решить их, по мнению Шойгу, необходимо содействие ликвидации свалок в лесах и организация контейнерных площадок.