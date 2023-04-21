Хоккеисты ЦСКА победили казанский "Ак Барс" в третьем матче Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский ЦСКА одержал победу над командой "АК БАрск" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина и вырвались вперед по количеству побед.

Игра проходила в Москве, она завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей (0:0, 3:1, 0:1).

В команде ЦСКА на 23-й минуте удалось отличиться Михаилу Григоренко, после него смог забить гол Максим Сорокин на 33-й минуте. К 36-й минуте забросил шайбу и Антон Слепышев.

Среди гостей смогли забросить шайбу на 23-й минуте Дмитрий Воронков и на 46-й минуте Александр Радулов.

Перед третьим периодом голкипер "Ак Барса" Амир Мифтахов заменил Тимура Билялова, который отразил 8 из 11 бросков.

Команды встретятся снова в Москве 23 апреля.

Ранее сообщалось, что "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл московский клуб ЦСКА, игра закончилась со счетом 4:1. На 7-й минуте игры гол забил Артем Лукоянов, на 23-й Станислав Галиев. В ЦСКА отличился Михаил Григоренко, забросив шайбу на 15-й минуте.

До этого "Ак Барс" одержал победу над омским "Авангардом" в овертайме в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2.

