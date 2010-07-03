ЦСКА обыграл "Басконию" в первом матче 1/4 финала серии плей-офф Евролиги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский ЦСКА обыграл испанскую "Басконию" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 94:68 (23:24, 21:16, 29:12, 21:16).

Наибольшее количество очков в составе победителей набрал Серхио Родригес – на его счету 19 баллов. У "Басконии" 17 очков набрал Шейвон Шилдс.

Второй матч серии до трех побед состоится в российской столице 18 апреля.