В День Физкультурника Елена Кац провела в Вешняках веселую зарядку

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Главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац в День физкультурника провела фитнес-зарядку для жителей района Вешняки.

Участники не только занимались спортом, но и узнали много нового о пользе этого вида активного отдыха. По ее словам, фитнес – универсальный спорт для людей всех возрастов. Он помогает держать тело в тонусе, придает энергию и даже повышает умственную активность.

"Особенно ценно то, что фитнесом могут заниматься и пожилые – разумеется, с учетом возрастных ограничений и состояния здоровья. Для людей старшего возраста существуют специальные щадящие фитнесс-программы, о них можно узнать от тренеров или инструкторов проекта "Московское долголетие", который, наконец, начинает выходить в офлайн".

Недавно в рамках проекта "Московское долголетие" возобновились занятия на свежем воздухе для тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или вакцинировался и получил QR-код. До этого занятия проводились только дистанционно из-за пандемийных ограничений.

Ранее Кац сообщила, что в районах ВАО должно быть больше досуговых учреждений разных форматов. По ее словам, большее количество культурных точек позволит сделать досуг в округе таким же ярким, как в центральных районах столицы.