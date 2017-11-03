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Российские спортсмены не будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Позиция однозначная у всех – россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается", – сказал он в разговоре с "Р-Спорт".

Решение о допуске сборной России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане будет принято исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре.

Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российская олимпийская команда будет самой чистой с точки зрения предварительного тестирования. Это будет сделано для того, чтобы показать пример борьбы с допингом, продемонстрировать, как отдельно взятая страна может реформировать антидопинговую систему в достаточно короткое время.