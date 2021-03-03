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Спорт

17:40

Красноярск не сможет провести чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

спорт

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила Красноярск из заявок на организацию чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба FIS.

"Из-за санкций, указанных в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата", – говорится в сообщении.

17 декабря CAS объявил решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА, согласно которому ближайшие два года российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без национального флага и гимна страны. Также Россия лишена права претендовать на проведение чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по кикбоксингу в России отменили. Согласно заявлению, турнир отменен из-за решения Спортивного арбитражного суда CAS по спору между WADA и РУСАДА.

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