Суд признал законным назначенный Лимонову штраф за организацию митинга

Тверской суд признал законным штраф, назначенный писателю и оппозиционеру Эдуарду Лимонову за организацию массовой акции 31 августа на Триумфальной площади в Москве.

Лимонову предъявили обвинение по статье "Нарушение порядка организации митинга" и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает "Интерфакс", таким образом была отклонена апелляционная жалоба оппозиционера.

Напомним, 31-го числа каждого месяца на Триумфальной площади проходит традиционная акция в защиту демократии "Стратегия-31", организатором которой выступает Лимонов.

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