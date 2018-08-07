Одобрены первые 55 заявлений на докупку дополнительной площади по программе реновации

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти одобрили 55 заявлений на докупку дополнительной площади по программе реновации, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что с начала года Московский фонд реновации принял 63 заявления на приобретение дополнительной жилой площади за доплату. "В отношении 55 получены положительные решения, по остальным ведется проверка полноты документации и ее актуальности", – отметил он.

По словам Левкина, речь идет о 12 новых домах, куда идет переселение первых жильцов. Дома находятся на улице 5-я Парковая в ВАО, улице Гжатская, Красных Зорь и проспекте Вернадского на западе города, улице Полярная, Дежнева и Летчика Бабушкина на северо-востоке и на улице Изюмская в ЮЗАО.

Глава департамента отметил, что безусловным лидером по числу одобренных заявлений является дом на 5-й Парковой улице. В этом доме фонд одобрил 17 обращений до докупку площади. Затем по количеству таких заявлений идет дом на проспекте Вернадского, проезде Дежнева, улице Летчика Бабушкина, улице Красных Зорь, улице Изюмская и улице Гжатская.

Всем участникам программы предоставляют 10-процентную скидку на докупку площади.

Программа реновации жилья в столице была принята 1 августа 2017 года. К 2032 году предполагается расселить более пяти тысячи домов, где проживают около одного миллиона человек.