Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

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Храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка Черновицкой области захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Отец митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия был настоятелем церкви более 20 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Черновицко-Буковинской епархии.

Отмечается, что 29 октября в селе Бережонка Баниловской ОТГ (объединенная территориальная громада – единица административного деления на Украине. – Прим. ред.) жители села, не являющиеся членами религиозной общины Украинской православной церкви (УПЦ), проголосовали за захват храма УПЦ.

Сделать это, как говорится в тексте, помогли полиция, СБУ, военные, организовавшие блокпосты в пределах села. В епархии напомнили, что попытка захвата храма уже была в 2019 году, но тогда общине удалось защитить святыню.

В конце августа раскольники ПЦУ захватили два храма канонической УПЦ в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.

В конце октября Россия призвала профильные международные организации убедить Киев отказаться от "позорной идеи" запретить УПЦ.

Как утверждает посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, в условиях грядущего на Украине "средневекового мракобесия" нужно объединить старания всех демократических стран, чтобы начать борьбу с "актом произвола", который направлен против канонической УПЦ.

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