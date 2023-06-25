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Власти Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, следует из сообщения на сайте правительства региона.

Работа органов власти и правоохранительных структур проходит в штатном режиме.

"С 12:00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья", – говорится в сообщении.

В субботу, 24 июня, глава региона отменил все массовые мероприятия на выходные дни. Это произошло в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

Ранее в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Помимо этого, все автовокзалы в Воронеже начали работать в штатном режиме.