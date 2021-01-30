Пожар на северо-западе Москвы локализован

14:02
Фото: Москва 24
Пожарным удалось локализовать пожар на северо-западе Москвы, который случился на территории промышленной зоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
"В 13:46 по московскому времени пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Вертолет работает на месте происшествия, проводится авиаразведка", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что пожарный вертолет совершил два сброса воды.
Позднее стало известно, что сбросов было три, а вертолет завершил свою работу.
Пожар возник из-за взрывов на территории промзоны в Походном проезде. Горел топливозаправщик. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти.
Работу пожарных усложняла высокая температура в очаге возгорания. Из-за этого специалистам было трудно к нему подобраться.
В МЧС сообщали, что в ликвидации задействованы 160 человек и 49 единиц техники. Также были привлечены вертолеты.
По словам очевидцев, серия взрывов продолжалась в течение 20–30 минут. При этом на месте наблюдается густой черный дым, также в воздухе чувствуется запах гари. Движение по Походному проезду перекрыто.
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