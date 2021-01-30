Пожар на северо-западе Москвы локализован

Фото: Москва 24

Пожарным удалось локализовать пожар на северо-западе Москвы, который случился на территории промышленной зоны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

"В 13:46 по московскому времени пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Вертолет работает на месте происшествия, проводится авиаразведка", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что пожарный вертолет совершил два сброса воды.

Позднее стало известно, что сбросов было три, а вертолет завершил свою работу.

Пожар возник из-за взрывов на территории промзоны в Походном проезде. Горел топливозаправщик. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти.

Работу пожарных усложняла высокая температура в очаге возгорания. Из-за этого специалистам было трудно к нему подобраться.

В МЧС сообщали, что в ликвидации задействованы 160 человек и 49 единиц техники. Также были привлечены вертолеты.



Видео: МЧС России

Пострадавших в результате ЧП нет.

По словам очевидцев, серия взрывов продолжалась в течение 20–30 минут. При этом на месте наблюдается густой черный дым, также в воздухе чувствуется запах гари. Движение по Походному проезду перекрыто.

