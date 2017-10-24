Следствие просит арестовать напавшего на ведущую "Эха Москвы"

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Следствие ходатайствует об аресте 48-летнего Бориса Грицы, подозреваемого в нападении на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Уголовное дело о покушении на убийство передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Следователи провели обыск по месту жительства обвиняемого, допрошены свидетели и изучены записи с видеокамер. В ближайшее время состоятся судебные экспертизы.

Нападение на журналистку произошло 23 октября, преступник ранил ее ножом в горло. Охранники задержали его. Предполагается, что напавший находился в невменяемом состоянии.

Радиостанция опубликовала видеозапись, на которой видно, как злоумышленник, чтобы пройти в редакцию, распыляет слезоточивый газ на проходной.

Ведущей провели операцию. Она находится на искусственной вентиляции легких. Ее состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает.