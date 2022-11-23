Открытое горение ликвидировали в хостеле в Солнечногорске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в хостеле в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 12:38 объявлена ликвидация открытого горения", – рассказали спасатели.

Прокуратура Московской области проведет расследование по факту пожара. В рамках проверки правоохранители установят все обстоятельства и причины ЧП. Также будет расследовано исполнение требований по пожарной безопасности.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин направил на место возгорания для координации работы правоохранителей Солнечногорского городского прокурора Артема Шишова.

Хостел, расположенный в доме 7 на Аэропортовской улице, охватило пламенем утром 23 ноября. Сообщения о возгорании поступили в 09:22.

Более 300 человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия бригады пожарных. По сообщениям МЧС, данных о пострадавших не поступало.

К тушению привлекли 61 человека и 18 единиц техники. В 11:35 пламя удалось локализовать на площади 360 квадратных метров.



Хостел загорелся в деревне Дубровки Солнечногорского района

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