Задержан мужчина, напавший на офис Сбербанка в Москве

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Неизвестный совершил нападение на одно из московских отделений Сбербанка. Злоумышленник был задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

Собеседник агентства уточнил, что никто из клиентов финучреждения не пострадал. Банку также не был причинен ущерб.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности Сбербанка. Другие подробности инцидента не приводятся.

В середине декабря прошлого года мужчина совершил разбойное нападение на банк, располагающийся на Сиреневом бульваре в Москве. Мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство и требовал деньги. Работник организации воспользовался тревожной кнопкой, но преступник скрылся, после чего преступник скрылся.