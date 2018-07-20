Разбойное нападение совершили на компанию по выдаче микрозаймов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Неизвестный совершил разбойное нападение на компанию по выдаче микрозаймов в районе Войковский, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 8. Преступник, угрожая огнестрельным оружием, похитил деньги и скрылся. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и делают все необходимое для задержания злоумышленника.

На этой неделе двое мужчин с пистолетом напали на банк, располагающийся по адресу: Ленинградский проспект, дом 75б. Они похитили крупную сумму денег. В результате происшествия никто не пострадал.