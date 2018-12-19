Рецидивист напал на московский банк и угрожал его взорвать

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина совершил разбойное нападение на столичный банк, угрожая его взорвать, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в организации на Сиреневом бульваре. Полицейские выяснили, что в офис зашел неизвестный, угрожал сотруднику банка взрывом и требовал отдать деньги из кассы. Работник организации воспользовался тревожной кнопкой, но преступник скрылся.

Ранее судимого подозреваемого задержали на улице Константина Федина. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Мужчину заключили под стражу.